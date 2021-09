Personelle Vakanzen : Stadt Haan kann drei wichtige Amtsleiter-Stellen neu besetzen

Das Haaner Rathaus. In der Stadtverwaltung gibt es weniger personelle Lücken. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Auch in anderen Bereichen hat die Verwaltung Lücken geschlossen. Neun von 443 Stellen sind derzeit noch frei. Für zwei scheinen Bewerber gefunden, sieben sind noch in der Ausschreibung.

443 Beschäftigte zählte die Stadt zu Beginn des Monats. Neun Stellen seien derzeit unbesetzt, hieß es. Davon würden zwei zeitnah besetzt und sieben befänden sich in der Ausschreibung. Im technischen Bereich sind nach wie vor die meisten unbesetzten Stellen zu finden. Grund: Fachkräftemangel. Als Folgen nennt die Stadt spätere Realisierung von Bauprojekten.

Man habe jedoch einige Ausgleichs- und Gegenmaßnahmen ergriffen: Stellenausschreibungen in den verschiedenen Online-Portalen und Presse wurden ausgeweitet, teilweise auch in Fachportalen. Es gab den besagten Einsatz eines Headhunters mit Direktansprache potentieller Bewerber. Weiter zählt die Stadt auf: Ausbau der eigenen Personalentwicklung. Ausbildung über den eigenen Personalbedarf hinaus sowie Angebotserweiterung in Bezug auf die Vielfalt der Ausbildungsberufe.