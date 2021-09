Haan : Haan setzt Zeichen für Vielfalt und Offenheit

Haan In Haan wird am Sonntag gefeiert. Diverse Akteure machen mit einem Programm den Neuen Markt zum Anziehungspunkt für Gäste aus dem ganzen Kreisgebiet.

Beim Aktionstag der Interkulturellen Woche am Sonntag, 26. September, soll Besuchern Vielfalt und Offenheit deutlich gemacht werden. Dazu haben das Ehrenamtsnetzwerk Flüchtlingshilfe Haan, die Integrationsbeauftragte der Aktion „Neue Nachbarn“ der Caritas (Susanne Schad-Curtis) sowie die Integrationsmanagerin Christine Kadach am Neuen Markt von 13 bis 16 Uhr ein Programm auf die Beine gestellt. Auch die Stadtbücherei und Musikschule beteiligen sich. „Es ist so wichtig, dass Begegnung wieder stattfindet, wenn auch mit Abstand. Mit Spielen aus aller Welt und einer Malaktion zum Thema der Interkulturellen Woche wollen wir insbesondere Familien ein Angebot im Sinne von Vielfalt und Offenheit machen“, erklärt Andrea Neumann vom Netzwerk Flüchtlingshilfe.

Zusätzlich sind zwei Ausstellungen in der Innenstadt zu sehen. Im Fenster der Stadtbücherei Haan sind die Bilder der Kinder ausgestellt, die sich am kreisweiten Sommerferien-Malwettbewerb des Fachdienstes für Integration und Migration der Caritas beteiligt haben. „Ganz besonders stolz dürfen wir sein, dass der erste Preis des Malwettbewerbs „Ich und meine Familie in Deutschland“ an ein Kind aus Haan geht“, sagt Caritas-Integrationsbeauftragte Susanne Schad-Curtis. „Doch neben den Siegerbildern sollen auch alle anderen Haaner Bilder gezeigt werden.“