Schillerstraße in Grevenbroich-Orken: Eingebrochene Fahrbahn ist wieder repariert

Orken Der Schaden auf der Schillerstraße ist schneller behoben als erwartet. „Die Fahrbahn ist repariert“, erklärt Stadtsprecher Stephan Renner nach Anfrage unserer Redaktion. Zur Zeit des Orkener Schützenfests war Anliegern das Loch, etwa so groß wie zwei Äpfel, auf der Straße nicht weit von der Kreuzung mit der Richard-Wagner-Straße aufgefallen.

In der vergangenen Woche kündigte die Stadt die Reparatur ab Montag, 30. Juli, an, die Schillerstraße müsse dafür etwa zwei Wochen zwischen der Richard-Wagner-Straße und dem Kreisverkehr an der Goethestraße gesperrt werden. Doch so lange dauerte es dann doch nicht. Stadtsprecher Renner konnte bereits jetzt das Ende der Arbeiten mitteilen, die Straße könne nun wieder befahren werden.