Bahnstraßen-Umbau in Grevenbroich wirft Fragen auf

Grevenbroich Die schmale Fahrbahn und geplante Bäume vor Ampel werfen Fragen auf.

Der Umbau der Bahnstraße im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) kommt voran, die Neugestaltung zwischen Erftbrücke und Ostwall wird immer deutlicher sichtbar. Dabei kommen aber viele Fragen auf – etwa zur Ampelanlage am Ostwall. In rund neun Metern Entfernung wurden auf den Bürgersteigen Einfassungen geschaffen, in denen Bäume gepflanzt werden. Sehen künftig Autofahrer, die nicht direkt vor der Ampel stehen, künftig statt der Signalanlage nur noch Baum-Grün, weil die Pflanzen den Blick auf die Ampel verhindern? „Die Sicht auf die Signalanlage wird nicht verdeckt, erklärt dagegen Stadtsprecher Stephan Renner. Zudem seien auf der Straße schmal wachsende Säuleneichen geplant.