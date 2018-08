Grevenbroich: "Stadtradler" legen 21.937 Kilometer zurück

Stadt zieht Bilanz : Grevenbroicher „Stadtradler“ legen 21.937 Kilometer zurück

Grevenbroich Die Stadt zog jetzt Bilanz der jüngsten Aktion „Stadtradeln“. 90 Teilnehmen haben sich in in diesem Jahr über die Internetseite der Verwaltung angemeldet und beteiligt.

„Das sind fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr, in dem Grevenbroich zum ersten Mal am ,Stadtradeln’ teilgenommen hat“, sagt Rathaussprecher Stephan Renner. In der Zeit zwischen dem 8. und dem 29. Juni wurden von den Radlern insgesamt 21.937 Kilometer zurückgelegt. Sie verzichteten auf ihr Auto und sparten somit 3115 Kilogramm Kohlendioxid für Grevenbroich ein, sagt Renner.

Seit 1996 ist die Stadt Mitglied im Klimaschutzbündnis und zurzeit strebt sie die Aufnahme in die „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen und Kreise in Nordrhein-Westfalen“ (AGFS) an. „Da macht es Sinn, dass solche Aktionen von Verwaltung und Politik zur Stärkung des Fahrradfahrens in das Bewusstsein der Bürger getragen wird“, sagt Stephan Renner. „Denn in Grevenbroich wird viel Fahrrad gefahren, das ist im Alltag deutlich festzustellen.

Das Thema Radverkehr genieße seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert in der Verkehrspolitik der Stadt. So setzt sich der Rat und die Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub kontinuierlich für große und kleine Verbesserungen im Radverkehr ein. Dies spiegelt sich nun in der Antragstellung zur Aufnahme in die AGFS wider.



Im Herbst wird es eine Bereisung mit Vertretern des Landesverkehrsministeriums, der Arbeitsgemeinschaft und anderer Behörden und Organisatoren geben. Dabei wird auch der finale Antrag der Stadt überreicht werden. Der genaue Termin für den Besuch der Delegation steht noch nicht fest.

Bereits 2016 hatte sich Grevenbroich für eine Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft beworben, ein für 2017 geplanter Bereisungs-Termin war aber nicht zustande gekommen. Durch einen Beitritt in die AGFS erhält die unter anderem Zugang zu Fördermöglichkeiten.

(ngz)