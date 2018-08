Zur Gestaltung des Schlossbad-Außengeländes Grevenbroich äußert ADFC Wünsche

Neue Fahrradständer und Ladestation für E-Bikes : Grevenbroicher Schlossbad: Gespräche mit ADFC zur Gestaltung des Außengeländes

Wie an der Gustorfer Minigolf-Anlage soll es auch am Schlossbad eine Ladestation für E-Bikes und Pedelecs geben. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Das am 4. Juli eröffnete Schlossbad sorgt bereits für Erfrischung, das Drumherum soll im Mai 2019 fertig gestellt sein. Damit das Außengelände rund ums Hallenbad nicht nur schön ausschaut, sondern auch funktionabel ist, achten die GWG nicht nur auf bauvorschriftliche Maßgaben. Sie hören sich in Sachen Strukturierung auch Wünsche von Schwimmbadnutzern an.

Weil viele von ihnen per Fahrrad kommen, sind GWG-Chef Willi Peitz und ADFC-Ortsgruppenvorsitzender Wolfgang Pleschka „im lockerern Gespräch“ miteinander“, wie Pleschka sagt. Grundsätzlich sei der GWG-Geschäftsführer den Belangen der Radfahrer gegenüber „positiv aufgeschlossen, ist er doch selbst gerne per Pedelec unterwegs, wie Pleschka zu berichten weiß. „Wir haben darüber gesprochen, was für Radabstellanlagen es geben könnte“, formuliert der ADFC-Vorsitzende Wünsche.

Wichtig sei bei der Neuanschaffung, keine sogenannten Speichenkiller zu platzieren, sondern beispielsweise solche Anlehnbügel, die mit Bereifung und Rad schonend umgehen. Sein Fahrrad vernünftig parken zu können, ist aus Sicht Pleschkas auch deshalb wichtig, weil „Abschließen allein eine vernünftige Maßnahme gegen Diebstahl ist. Die Chance, dass das Fahrrad wirklich nicht mitgenommen werden kann, wird erhöht, wenn es an etwas befestigt ist“, lautet sein Plädoyer für Fahrradständer.



„Ganz offen“ ist bislang die Frage, ob auf dem Außengelände eine weitere Elektrotankstelle für Pedelecs und Co. stehen könnte. Zwei dieser Auffüllstationen gibt es bislang im Stadtgebiet. „Natürlich wäre es vorteilhaft“, wie Pleschka sagt, gäbe es auch am Schlossbad eine weitere: „Während man im Bad seine Bahnen zieht, könnte das Rad aufgeladen werden.“ Welche Überlegungen aber tatsächlich in die Planungen einbezogen werden oder welche Ideen dann letztlich realisiert werden, hängt auch von den „Mitteln ab, die zur Verfügung stehen“, weiß auch Pleschka.