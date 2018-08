Grevenbroich: Neues Programm für "Theater im Museum"

Theater im Museum : Neues Programm mit Chansons und Puppenspiel

Grevenbroich Das Kulturamt setzt Reihe „Theater im Museum“ fort. Fünf Veranstaltungen werden in der nächsten Spielzeit geboten.

Das vom Kulturamt in Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Landestheater Neuss initiierte Programm „Theater im Museum“ startet am 27. September in die nächste Spielzeit. Die individuell für die Stadt zugeschnittene Reihe wird vom Rhein-Kreis Neuss bezuschusst. Veranstaltungsort ist die Villa Erckens.

Rainer Scharenberg singt Chansons von Leo Ferré. Foto: Björn Hickmann

Der erste Abend ist Leo Ferré gewidmet, einem der bedeutendsten Chansonniers des 20. Jahrhunderts. In Frankreich überaus populär, gilt Ferré hierzulande als Geheimtipp. So wurden seine Chansons bislang kaum ins Deutsche übertragen. Rainer Scharenberg, begleitet von Henning Beckmann und Wolfgang Proppe, singt am 27. September eigene Übersetzungen.



„Nipple Jesus“ steht am 20. Dezember auf dem Programm von „Theater im Museum“. Der Monolog aus der Feder von Bestseller-Autor Nick Hornby ist eine geistreiche Auseinandersetzung mit den Untiefen des Kulturbetriebs aus der Perspektive des gesunden Menschenverstandes. Am 7. Februar wird die Reihe mit „Die Höllenfahrt des Dr. Faust“ fortgesetzt. Die Koblenzer Puppenspiele werden die Tragödie aus der Feder von Johann Wolfgang von Goethe auf die Bühne des Grevenbroicher Museums bringen.

„Anna brennt – und Freude auch“ heißt es am 14. März bei einer Afterwork-Late-Night-Show in der Villa Erckens. Die Besucher können sich auf Songs und Szenen, Trash und Talk, Philosophie für alle, Chansons mit Charme, Lieblingsplatten und schlechte Witze freuen. Die letzte Veranstaltung der Saison steht am 23. Mai an. Peter Waros und Rainer Scharenberg werden Lieder von Manfred Krug und Konstantin Wecker unter dem Motto „Tauwetter“ präsentieren.

Der Eintritt kostet je Veranstaltung zwischen zehn und zwölf Euro. Das Kulturamt bietet ein Abonnement für alle fünf Veranstaltungen für 50 Euro an. Informationen gibt es unter 02181 608656.

(ngz)