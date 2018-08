Grevenbroich: Wildfreigehege im Bend wird immer attraktiver

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald : Das Wildgehege im Grevenbroicher Bend wird immer attraktiver

Zwei Zwergesel sind die neue Attraktion im Wildfreigehege. In einigen Monaten sind es drei Esel, das Pärchen erwartet Nachwuchs. Foto: Wiljo Piel

Grevenbroich Die Ehrenamtler der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald kümmern sich intensiv um den Park. Sie bauen neue Gatter, sorgen für Spielgelegenheiten und attraktive Picknick-Plätze. Dieser Einsatz spart der Stadt eine Menge Geld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel

Einen Namen tragen sie zwar nicht, die beiden Zwergesel im Wildfreigehege, doch auch so sind sie die neuen Lieblinge der Besucher. Das Paar wurde von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) gekauft – und sie hat damit offenbar einen guten Deal gemacht. „Wir haben sozusagen zweieinhalb Tiere erworben“, sagt die Vorsitzende Martina Koch. Denn wie sich herausstellte, ist die Eselin schwanger – in einigen Monaten wird sich der Nachwuchs einstellen.

Die Neuzugänge sind ein weiterer Baustein der SDW in dem Bemühen, den Park attraktiv zu halten. Die Ehrenamtler der rund 240 Mitglieder zählenden Gemeinschaft lassen sich immer etwas Neues einfallen. So wurden jetzt auf dem Gelände zahlreiche Schautafeln aufgestellt, die über die Tierwelt informieren. Etwa über Hirsche und Rehe, Schmetterlinge und Fledermäuse, die der Schutzgemeinschaft offensichtlich am Herzen liegen. Denn in den Bäumen wurden jetzt – mit Unterstützung der Varius-Werkstätten in Hemmerden – mehrere Fledermauskästen aufgehängt. Mini-Vampire wie der Abendsegler oder die Kleine Hufeisennase sollen darin einmal ihre Brut aufziehen.

Die neue Kleinkind-Rutsche kommt gut an. Das Gerät wurde von der Schutzgemeinschaft instand gesetzt und auf dem Spielplatz aufgebaut. Foto: Wiljo Piel

Jeden Donnerstag trifft sich ein Ehrenamtler-Team der SDW, um neue Projekte in Angriff zu nehmen. Verwitterte Holztore der Gehege wurden jetzt, auch mit Hilfe der Forst-Kolonne, durch Exemplare aus Metall getauscht – und viele Gatter sind erneuert worden. „Alles wurde in Eigenarbeit erstellt“, sagt Martina Koch. „Das spart der Stadt eine Menge Geld.“ Bis zu 20.000 Euro investiert die Schutzgemeinschaft jährlich in das Wildgehege, das Geld kommt durch Beiträge und Spenden zusammen.

Spaziergänger Gottfried Huthmacher probiert die neuen Tische aus. Sie laden zu einem zünftigen Picknick unter schattigen Bäumen ein. Foto: Wiljo Piel



zurück

weiter

Dass das alles gut angelegt ist, davon ist Stadtförster Frank Wadenpohl überzeugt. „Das innenstadtnah gelegene Wildfreigehege erfreut sich in Grevenbroich großer Beliebtheit. Vor allen an den Wochenenden ist es hier proppenvoll, da kommen wir kaum mit unseren Autos durch“, sagt er. Dieses kostenlose Naherholungs-Angebot will die SDW unbedingt für die vielen Besucher erhalten – und dafür legt sie sich mächtig ins Zeug.

Theodor Trippelsdorf gehört zu den Ehrenamtlern der SDW. Foto: Tinter, Anja (ati)

So wurde auf dem großen Spielplatz eine Rutsche für Kleinkinder aufgebaut – so etwas fehlte dort bisher. „Wir haben das Gerät auf dem Bauhof gefunden und es saniert“, sagt Martina Koch. „Jetzt ist es wieder wie neu.“ Auch die Aufenthaltsqualität im Wildfreigehege wurde mit Hilfe der Schutzgemeinschaft nun deutlich verbessert. Die Bänke auf dem Platz vor dem Gedenkstein wurden mit stabilen Tischen ausgerüstet, die von den Ehrenamtlern auf dem Gelände des Forstbauhofes gezimmert wurden. Ideal für ein Picknick unter schattigen Bäumen.