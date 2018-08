Grevenbroich: Stadt erhöht Zuschuss für Caritas

Grevenbroich Seit nahezu drei Jahrzehnten bezuschusst die Stadt Grevenbroich die vom Caritasverband betriebene Kontakt- und Beratungsstelle für alleinstehende Wohnungslose an der Bergheimer Straße. Nach dem einstimmigen Votum des Stadtrats ist die Fortsetzung dieser Kooperation gesichert.

Zielgruppe der Angebote der Einrichtung sind Nichtsesshafte, ehemalige Strafgefangene, verhaltensgestörte junge Menschen und Personen ohne ausreichende Unterkunft. „Es ist ungemein wichtig, dass die Beratungsangebote gerade für diese Gruppen in Grevenbroich auf eine gesunde finanzielle Basis gestellt werden“, betont Klaus Krützen. „Ein Wegfall oder auch nur eine Beschränkung hätte für die Betroffenen und für die Stadtgesellschaft insgesamt schwere Folgen gehabt.“

Die Zahl der Beratungen in der Kontaktstelle an der Bergheimer Straße sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. 2016 waren es 4517, im vergangenen Jahr schon 5100. Demgegenüber stehen generell steigende Personalkosten.