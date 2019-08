Oktoberfest auf dem ehemaligen Zuckerfabrikgelände : Jil Feuster ist die neue Wiesn-Königin

Die Band „Brandig“ aus Bayern. Die sechs Stimmungsmacher kommen wieder für das Oktoberfest nach Grevenbroich, um für gute Laune zu sorgen. Foto: marc Pesch/Marc Pesch

Grevenbroich Die 22-jährige Jil Feuster wird beim Oktoberfest in Grevenbroich an zwei Wochenenden die Königin der Wiesn darstellen. Bei den Veranstaltungen auf dem ehemaligen Zuckerfabrikgelände werden etwa 5000 Besucher erwartet.

Wer beim Grevenbroicher Oktoberfest dabei sein möchte, sollte nicht mehr allzu lange warten, denn fast die Hälfte der Karten ist schon ausverkauft. An zwei Samstagen, dem 12. und dem 19. Oktober, wird die Wiesn-Gaudi auf dem ehemaligen Zuckerfabrikgelände zwischen Grevenbroich und Wevelinghoven stattfinden. Neben der Musik, dem Essen und dem Bier gibt es noch eine weitere Besonderheit des Oktoberfestes - die sogenannte Wiesn-Königin.

In diesem Jahr ist die 22-jährige Jil Feuster aus Orken das Gesicht des Grevenbroicher Oktoberfestes. Vor etwa fünf Jahren habe man damit begonnen, eine Wiesn-Königin für das Fest in Grevenbroich zu ernennen, das in den vergangenen Jahren Tausende von Feiernden anlockte. „Damals konnten sich Frauen nach Aufrufen in der Presse und auf Facebook bei den Veranstaltern melden. In diesem Jahr war es jedoch anders“, erzählt Marc Pesch, der Veranstalter des Grevenbroicher Oktoberfestes. „Wir sind dieses Mal einfach auf Jil Feuster zugegangen und haben sie gefragt, ob sie Lust dazu hätte“, sagt Pesch. Die junge Frau aus Orken war sofort aufgeschlossen für den Vorschlag.

Jil Feuster (22), die Wiesn-Königin des Oktoberfestes in Grevenbroich. Die Orkenerin ist gespannt auf die beiden Samstage, an denen sie unter anderem mit dem Bürgermeister auf der Bühne stehen wird. Foto: Marc Pesch

Info Große Nachfrage für das Oktoberfest Vorverkauf Mehr als 2000 Tickets sind nach Angaben der Veranstalter bereits verkauft worden. Es gibt sowohl VIP-Tickets, als auch einfache Stehplatz-Karten für den Preis von zwölf Euro. Tickets Die restlichen Karten gibt es über die Website des Oktoberfestes und an ausgewählten Vorverkaufsstellen. Informationen gibt es auch an der Hotline unter 02182 / 827800.

„Man muss der Typ dafür sein und gerne im Mittelpunkt stehen“, erklärt Marc Pesch. Das sei die wichtigste Voraussetzung für die Wiesn-Königin. Jil Feuster erfüllt diese, denn sie hat bereits erste Modelerfahrungen gesammelt. Außerdem war die junge Grevenbroicherin in den vergangenen Jahren selbst zu Gast beim Oktoberfest, wodurch sie sich zusätzlich für die Aufgabe qualifiziert habe.

Zu den Aufgaben einer Wiesn-Königin zähle, dass sie in der Vorbereitung auf die Festlichkeiten für die PR zur Verfügung steht, indem beispielsweise Fotos von ihr auf Facebook oder in der Presse veröffentlicht werden. Sie ist beim Einmarsch in das Zelt ganz vorne mit dabei und begleitet den Bürgermeister Klaus Krützen beim traditionellen Fassanstich.Während der Veranstaltung stehe sie für Fotos zur Verfügung. „Wichtig ist jedoch, dass sie trotz dieser Aufgaben natürlich auch mitfeiern darf“, sagt Marc Pesch.

Wenn sie nicht gerade die Königin vom Wiesn Gaudi ist, arbeitet Jil Feuster als Assistentin im Autohaus Hartmann. In ihrer Freizeit treibt die 22-Jährige viel Sport, trifft Freunde und verreist gerne. Außerdem ist Backen ein Hobby von Jil Feuster. Die ausgebildete Kauffrau freut sich, dass sie sich als Wiesn-Königin bei MK Trachtenmode in Mönchengladbach ein Dirndl für das Oktoberfest aussuchen darf, auch wenn die Tracht für sie eher eine Ausnahme in ihrem Kleiderschrank darstellt. „Ich trage sonst eher selten Dirndl“, sagt Jil Feuster schmunzelnd. Ihren Kleidungsstil beschreibt die Grevenbroicherin als sportlich und eher leger, obwohl sie sich auch gerne Schick anzieht.