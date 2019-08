Die Erft in Grevenbroich : Untersuchungen zu Mikroplastik

Rund 90 bis 99 Prozent des Mikroplastik werden laut dem Erftverband in Kläranlagen, hier die Anlage in Noithausen, herausgefiltert. Foto: Erftverband

Grevenbroich Die Erft ist laut Wasserproben des Erft-Verbandes nicht von Plastikpartikeln bedroht.

Von Niklas Brose

Auch wenn Mikroplastik zurzeit noch keine große Bedrohung für die Erft darstellt wie beispielsweise für die Ozeane, sorgt sich Professor Heinrich Schäfer dennoch um die Zukunft von Fließgewässern. „Es wäre gut, wenn standardisierte Verfahren zur Messung von Mikroplastik entwickelt würden. Dann könnte das Problem besser erkannt werden“, meint der Bereichsleiter für Abwassertechnik des Erftverbandes. Momentan sei es noch relativ schwierig, vergleichbare Werte über die tatsächliche Belastung durch Plastikpartikel in Gewässern wie der Erft zu ermitteln.

Jedoch lässt sich herausfinden, wie viel Mikroplastik überhaupt nicht erst in die Erft gelangt. „Der Großteil der Stoffe bleibt in der Kläranlage, der Rest wird als Klärschlamm verbrannt“, sagt Schäfer. So würden 90 bis 99 Prozent des Mikroplastiks aus der Umwelt herausgehalten. „Es gibt nicht die eine Art von Mikroplastik. Es wird zwischen verschiedenen Gruppen unterschieden“, erklärt Heinrich Schäfer.

Die erste Gruppe sind die sogenannten „Beads“. Dabei handelt es sich um kugelförmige Kunststoff-Partikel, die beispielsweise in Kosmetik- und Reinigungsprodukten enthalten sind. „Beads“ sind nur wenige Nanometer groß und mit dem menschlichen Auge nicht zu erkennen. Die zweite Gruppe bilden die Textilfasern, die beim Waschen gelöst werden und so über die Kanalisation in die Umwelt gelangen. Als dritte Gruppe gibt es dann noch die Fragmente. Das sind Bruchstücke größerer Plastikteile wie Reifenabrieb, Granulate oder Plastiktüten, die mit der Zeit immer kleiner werden.

All diese Arten des Mikroplastiks gelangen in die Umwelt. Um herauszufinden, wie viel Plastik in ein Gewässer gelangt, werden Wasserproben entnommen und gefiltert. Die Partikel werden anschließend unter dem Mikroskop geordnet und gezählt. „Das Problem ist, das dieses Verfahren nicht standardisiert ist“, sagt Professor Heinrich Schäfer. Je nach Methode erhalte man unterschiedliche Ergebnisse. Das mache die Vergleichbarkeit äußerst schwierig.