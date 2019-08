Zukunftsagentur Rheinisches Revier : Revierknoten nehmen die Arbeit auf

Kreisdirektor Dirk Brügge (l.) mit Gästen am Rande des Braunkohle-Tagebaus Garzweiler. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Grevenbroich/Jüchen Mit einer Auftaktkonferenz nehmen die sieben Revierknoten, die den Strukturwandel in der Region gestalten und begleiten sollen, am 6. September in Bergheim ihre Arbeit auf. Einer der Vorsitzenden der Revierknoten ist Kreisdirektor Dirk Brügge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundhild Tillmanns

Bei der Auftaktkonferenz werden die einzelnen Revierknoten in Gruppenarbeiten ihre Zielsetzung formulieren. Brügge leitet die Arbeitsgruppe bzw. den Revierknoten „Mobilität und Infrastruktur“. Die übrigen sechs Revierknoten behandeln die Themenfelder Energie, Agrobusiness und Ressource, Raum, Innovation und Bildung sowie Internationale Bau- und Technologieausstellung.

Die Konferenz wird am 6. September, 14 Uhr, im Medio.Rhein.Erft-Center in Bergheim von Ralph Sterck, dem Geschäftsführer der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR), eröffnet. Bevor sich die Revierknoten vorstellen und in ihre Arbeitsgruppen gehen, spricht Alexandra Landsberg vom NRW-Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Den Ausblick auf die künftige Arbeit der Revierknoten hält Reimar Molitor von der Regio Köln/Bonn zum Schluss der Tagung. Die ZRR will ihre Arbeit im Strukturwandel mit einer erheblichen Personalausweitung aufnehmen. Gab es bislang dort den Geschäftsführer mit seinem Stab von fünf Mitarbeitern, so will die ZRR jetzt mindestens 20 zusätzliche Kräfte einstellen. Dafür erhält sie Landesmittel. Das zusätzliche Personal soll für die weitere Entwicklung der Zukunftsfelder Energie und Industrie, Raum und Infrastruktur, Bildung und Innovation, Agrobusiness und Ressourcen sowie für die technisch-administrative Abwicklung sorgen, heißt es seitens der ZRR.