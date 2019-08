Sportanlagen in Grevenbroich : Stadt testet Kork für Kunstrasen

Für den Kunstrasenplatz ist die Tragschichtfertig. Nun kommt das Kunstgrün, auf dem Sand und zehn Tonnen Kork verteilt werden. Foto: Dieter Staniek

Wevelinghoven Das Füllmaterial wird erstmals auf dem neuen Kunstgrün in Wevelinghoven genutzt. Im September soll der Platz fertig sein.

Von Carsten Sommerfeld

Der Bau des neuen Kunstrasenplatzes in Wevelingoven kommt gut voran. „Die Arbeiten liegen im Zeitplan und werden im September abgeschlossen“, erklärt Stadtsprecher Stephan Renner. Zunächst war der alte Belag des früheren Aschenplatzes abgetragen und das 8000 Quadratmeter große Areal planiert worden, anschließend wurde die neue Platz-Entwässerung geschaffen. „Nun wurde die elastische Tragschicht aufgebracht“, berichtet Renner. In der nächsten Woche folge der Kunstrasen. Eine Premiere: Auf dem Kunstgrün werden dann 150 Tonnen eines Kork-Sand-Gemischs aufgetragen. Kork wird dafür in Grevenbroich erstmals genutzt. Der Anlass: Der Städte- und Gemeindebund NRW hatte im Mai die Kommune informiert, dass auf EU-Ebene das Verbot von bisher verwendetem Kunststoffgranulat geprüft werde. Damit soll verhindert werde, dass Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Das Problem: Kunststoffgranulat wird auch bei den fünf bestehenden Kunstrasenplätzen im Stadtgebiet genutzt.

Erleichterung gab es im Rathaus, als die NRW-Landesregierung Entwarnung gab: Ein Verbot von Mikroplastik für vorhandene Plätze sei bei den Überlegungen der EU-Kommission nicht vorgesehen, sofortige Stilllegungen oder Erneuerungen damit nicht erforderlich. „Das gibt uns Planungssicherheit“, sagt Stephan Renner. „Es wäre ein finanzielles und auch logistisches Problem gewesen, wenn wir zahlreiche Plätze gleichzeitig hätten anpacken müssen.“ Da das auch in vielen anderen Städten nötig gewesen wäre, wäre es schwer geworden, Firmen für die Aufträge zu bekommen.

Nun will die Stadt zunächst auf der Sportanlage am Hemmerdener Weg in Wevelinghoven Erfahrungen mit dem Füllmaterial Kork sammeln, zehn Tonnen werden dort verteilt. „Dann werden wir im Einzelfall entscheiden, welches Material wir bei kommenden Kunstrasen-Plätzen wählen“, sagt Renner. Eine Alternative ist laut Stadt eine Lösung nur mit Sand, dafür seien aber Sprinkleranlagen zur Beregnung erforderlich.