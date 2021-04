Einbruch in Grevenbroich-Wevelinghoven : Bei McDonald’s Tresor geknackt

Einbruch in Grevenbroich-Wevelinghoven

Wevelinghoven In der Nacht zu Montag hebelten Unbekannte eine Tür zum Schnellrestaurant Mc Donald’s auf dem ehemaligen Zuckerfabrik-Gelände auf.

()Gegen 2.10 Uhr schlugen die Einbrecher ein Loch in eine der Innenwände des Betriebs und gelangten so an den Tresor. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Safe vermutlich durch zwei maskierte Täter aufgebrochen. Die Einbrecher verschwanden mit Geld, die Höhe der Summe wird von der Polizei nicht genannt. Die Mitarbeiter des Kriminalkommissariats 14 haben die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.