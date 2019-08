Vor dem Biwak am 7. September : Kapellener Schützen starten ersten Kinder-Umzug

Kapellen Am Samstag, 7. September, werden sie ihren ersten Umzug für Kinder veranstalten.

Die Bürgerschützen probieren etwas Neues aus: Am Samstag, 7. September, werden sie ihren ersten Umzug für Kinder veranstalten. Damit sollen kleine Kapellener an das Sommerbrauchtum herangeführt werden – und letztlich auch deren Eltern.

Die Organisation liegt in den Händen von Daniel Becker und Herbert Rösgen. Die beiden Schützen haben alle Tagesstätten und die Grundschule angeschrieben und um Mitwirkung gebeten. „In einer Kita werden sogar Uniformen für den Umzug gebastelt“, verrät Feuster. Begleitet werden die Kleinen vom Tambourkorps „Frisch Auf“ Kapellen und der „Band of the Grenadier Guards“, die für richtige Schützenfest-Stimmung sorgen werden.

Schützenfest in Grevenbroich-Kapellen : Heinrich und Marlene Wiengarn regieren in Kapellen

„Alle Kinder sind eingeladen mitzugehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich“, sagt Edmund Feuster. Gestartet wird am Schützenbaum an der St.-Clemens-Straße, der Umzug wird auf dem alten Schulhof an der Schubertstraße enden. „Dort wird alles vorbereitet sein“, sagt Hauptorganisator Daniel Becker. Die Kinder können sich auf einer großen Hüpfburg austoben oder sich an der Torwand versuchen – und für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt.