Kolumne „Natur-Entdecker“ Von gelben Bäuchen und Grünen Kröten in Grevenbroich

Grevenbroich · Mit dem Ende des Winters setzt in Grevenbroich die Krötenwanderung wieder ein. Unser Kolumnist und Biologe Oliver Tillmanns berichtet von den Arten, die sich in den kommenden Wochen entdecken lassen – und von Amphibien, die Naturschützer in Grevenbroich zurzeit suchen.

28.03.2023, 04:50 Uhr

Auf den Nachweis des Springfroschs warten Grevenbroicher Naturschützer noch. Foto: Oliver Tillmanns

Von Oliver Tillmanns