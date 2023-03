Unterstützung für die Ukraine Rotarier schicken Hilfstransport in die Ukraine

Der Transport mit mehr als fünf Tonnen Hilfsgütern befindet sich zurzeit bereits in Polen und wird von dort weiter in die Ukraine geleitet. Wie bei den beiden vorangegangenen Transporten wurden von Spendengeldern Hygieneartikel, Nahrungsmittel und verstärkt medizinisches Material gekauft, verpackt und mit einer Spedition in die Millionenstadt am Dnjepr gebracht. Der Bedarf an medizinischem Material und chirurgischen Instrumenten ist momentan besonders hoch.