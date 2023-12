Gruppe E1 aus Grevenbroich Was Künstler 2023 auf die Leinwand brachten

E1 – dieser Name beruht auf einem Missverständnis. Denn das erste Domizil der Künstlergruppe war in der ehemaligen Gustorfer Hauptschule – und die stand laut dem mit der Stadt abgeschlossenen Mietvertrag an der Eschenstraße 1. „Diese Adresse haben wir damals abgekürzt und uns danach benannt“, erinnert sich Fotograf Kai Stefes. Erst Monate danach stellte sich heraus, dass die Schule tatsächlich an der Turmstraße 1 stand. Doch da war es schon zu spät für eine neue Namensgebung: E1 war längst zum Begriff in Grevenbroich geworden.