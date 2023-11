Am 3. Dezember Vogel- und Naturbeobachtung an der Eschbach-Talsperre

Am Sonntag, 3. Dezember, um 12.00 Uhr geht es an die Eschbach-Talsperre in Remscheid. Die Talsperre besitzt auch im Winter eine besondere Anziehungskraft für Vögel. Warum das so ist und wie viele Arten sich blicken lassen, soll Schwerpunkt der rund 2,5-stündigen Rundwanderung sein.