„Am Gehöft“ in Grevenbroich Bodenwellen sollen Verkehr im Neubaugebiet beruhigen

Auf der Straße „Am Gehöft“ im Neubaugebiet Kapellen soll der Verkehr beruhigt werden. Wie die Stadtbetriebe in einer Vorlage für die nächste Sitzung des Beirats Bauen informieren, sollen drei Bodenwellen errichtet werden, die Fahrer bremsen sollen. Das ist das Ergebnis von Workshops, an denen ein Architekturbüro und Anwohner beteiligt waren. Für den Bereich „Straßenbau und Verkehr“ der Stadtbetriebe stellen die vorgeschlagenen Aufpflasterungen an drei vorgegebenen Stellen die wirksamste Lösung zur Verkehrsberuhigung dar – auch im Hinblick auf die Einhaltung von Schrittgeschwindigkeit, wie es heißt. Das Geld für die Aufpflasterungen soll im städtischen Etat 2023 eingeplant sein.