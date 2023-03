St. Augustinus-Gruppe Wie ein Assistenzhund Jennifer Darmochwals Leben entscheidend verbessert

So wie im Fall von Jennifer Darmochwal. Für die Grevenbroicherin war es vor einem Jahr nicht nur „Liebe auf den ersten Blick“, als sie die Hündin June zum ersten Mal traf. Seit der Border Collie sie in ihrem Alltag begleitet, hat sich Darmochwals Leben entscheidend zum Positiven gewandelt. Denn Jennifer Darmochwal leidet unter anderem an posttraumatischen Belastungsstörungen. Sie lebt deshalb in einer betreuten Wohneinrichtung im Haus Robert der Behindertenhilfe der St. Augustinus Gruppe in Grevenbroich.