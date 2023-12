Auf Wanderung Ehrenamtliche unterstützen Lahn-Aale

Die Aale aus der Lahn beginnen ihre Reise mit Einbruch des Winters. In einem Aalfang in Marburg werden sie zunächst gestoppt. Die Helfer setzen die Tiere nach dem Fang in spezielle Boxen, die auf einen Transporter geladen werden, wie eine Sprecherin dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte. Anschließend fahren sie die Fische an den Rhein nahe Lahnstein, wo sie wieder ins Wasser gelangen. Allein in den vergangenen drei Jahren seien rund 700 Aale mit einem Gesamtgewicht von 650 Kilogramm transportiert worden.