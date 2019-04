Kinderbetreuung in Grevenbroich : Kita „Sonnenland“ schließt früher

Grevenbroich Der Personalmangel in der Kindertagesstätte „Sonnenland“ im Buckau-Viertel wird sich auch noch im April auf die Öffnungszeiten auswirken. Die neue Lösung soll bis Mai für Eltern Planbarkeit schaffen.

In diesem Jahr musste die Tagesstätte schon mehrere Male schließen, weil Personal fehlt – etwa vor zwei Wochen an zwei Nachmittagen. Eltern und Mitarbeiterinnen leiden unter der personellen Situation. Zweieinhalb Erzieher-Stellen sind in der Einrichtung unbesetzt, hinzu kamen Ausfälle durch Erkrankungen. Die Stadt hat angekündigt, dass ab dem 1. Mai zusätzliches Personal in einem Umfang von anderthalb Stellen das Kita-Team verstärken wird. „Dann ist gewährleistet, dass sich der Betrieb wieder normalisiert“, heißt es im Rathaus.