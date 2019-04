Grevenbroicher Kandidatin bei „Germany’s Next Topmodel“ : Sayana lernt von Thomas Gottschalk

Grevenbroich Der Showmaster zeigt der Grevenbroicherin bei „Germany’s Next Topmodel“ wie gutes Entertainment funktioniert. Beim Fotoshooting setzt sich die 20-Jährige außerdem als Reptilien-Dompteurin in Szene.

Die Walle-Mähne zum Zopf gebunden, die endlos scheinenden Beine in High Heels – so spaziert Sayana bei „Germany’s Next Topmodel“ scheinbar mühelos über den Laufsteg. Was ein echtes Supermodel ist, weiß aber nicht nur immer neu, frisch und anders auszuschauen. Eine wichtige Lektion ist ebenso, immer wieder gut zu unterhalten. Und um das zu lernen, ist kein geringerer als Showlegende Thomas Gottschalk nun in der Castingshow zu Gast.