Betreuung in Grevenbroich: Personalausfall ist „höhere Gewalt“ – Kita-Eltern zahlen

Grevenbroich In Absprache mit Elternbeirat, Leitung und dem Träger wurde entschieden, dass nur Kinder, deren Eltern beide berufstätig sind, betreut werden, sowie Kinder von Alleinerziehenden und sozialen Härtefällen.

„Zumindest sollen die Beträge für den Zeitraum rückerstattet werden, in denen das Fehlen erzwungen war“, formuliert Dorothee Dielmann-Alzuabi, deren Sohn die Kita nicht besuchen darf, stellvertretend für andere Eltern. Kita-Gebühren in Grevenbroich seien ohnehin vergleichsweise hoch, „wer ist bereit, weiter 100 Euro im Monat in die Stadtkasse zu zahlen, ohne eine Leistung zu erhalten?“, ärgern sich die Eltern nichtbetreuter Schützlinge. Die Verwaltung allerdings kann nichts tun. „Der einkommensabhängige Beitrag ist Teil der sogenannten Elternbeitragssatzung“, führt Fachdienstleiter Paul Janus aus – und muss in jedem Fall entrichtet werden. Etwa 15 Millionen Euro stehen im kommunalen Haushalt zur Kita-Betreuung, 44 Prozent davon trägt die Stadt Grevenbroich, 38 Prozent das Land NRW und 18 Prozent werden durch Elternbeiträge geleistet, erläutert Dezernent Michael Heesch den Beitragsschlüssel. Weil der Deutschordens-Kindergarten nach Paragraph 4 SGB 8 Trägerautonomie hat, kann nicht wie im Streikfall bei einer städtischen Einrichtung, über die Erstattung von Personalkosten der gezahlte Kita-Beitrag rückerstattet werden. Kann eine Kita wegen Fachkräftemangels nicht vollumfänglich betreuen, ist das „höhere Gewalt“, sagt Heesch.