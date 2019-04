Bauen in Grevenbroich: Neue Regelungen für Kleinkinder-Spielplätze

Grevenbroich Die Mindestfläche beträgt künftig 25 Quadratmeter. Dafür beginnt die Anlagepflicht erst ab vier statt bislang ab zwei Wohnungen. Die CDU-Fraktion möchte zudem eine Ausnahmeregelung in die Satzung aufnehmen.

Wohnen in Grevenbroich : Stadt will Monteurswohnungen begrenzen

Die CDU-Fraktion möchte, dass künftig noch in die Satzung eine Ausnahmegenehmigung aufgenommen wird, sie will dafür einen Vorschlag machen. „Wenn Lage und Form des Grundstücks es nicht zulassen, sollte eine Befreiung von der Anlagepflicht möglich sein, bevor ein Bauprojekt aus diesem Grund gekippt wird“, erläutert CDU-Ratsherr Ralf Cremers. Schließlich seien in der Stadt zusätzliche Wohnungen erforderlich. Ein Alternative in solchen Fällen könnte laut Ralf Cremers eine Spielplatzablöse des Eigentümers sein, dieses Geld könnte der Entwicklung von Spielplätzen in der Stadt zugute kommen.