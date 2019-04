Rauch in Mehrfamilienhaus in Frimmersdorf : Angebranntes Essen sorgt für Großeinsatz

Frimmersdorf Angebranntes Kochgut sorgte am Dienstag für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in Frimmersdorf. Gegen 15.20 Uhr bemerkten Passanten Rauch aus dem ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses neben der Pfarrkirche St. Martin. Ein Mensch sollte noch in der Wohnung sein. Dies bestätigte sich zum Glück nicht.

Insgesamt 37 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus. Weiterhin wurden zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber alarmiert, da zunächst kein Notarzt zur Verfügung war. „Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude festgestellt. Ein Trupp öffnete die Wohnungstür, ein weiterer ging über eine Steckleiter über den Balkon vor“, berichtet Einsatzleiter Michael Wolff. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr mehrfach durchsucht.

Angebranntes Kochgut, das auf dem Herd in der Küche stand, hatte eine starke Rauchentwicklung im gesamten Haus verursacht. „Das Gebäude wurde anschließend mit einem Überdrucklüfter vom Rauch befreit“, sagt Michael Wolff. Im Einsatz war neben der hauptamtlichen Wache auch die Einheit Frimmersdorf/Neurath.

(NGZ)