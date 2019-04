Bildung in Grevenbroich : Die Stadt verkauft zwei alte Schulen

Beate Borgmeier und Shefit Neziri von der Grevenbroicher Firma „iBau 4u“ wollen die ehemalige Südschule in Wevelinghoven und die Alte Schule in Noithausen zu Eigentumswohnungen umbauen. Der Rat hat dem Verkauf zugestimmt. Foto:. Woitschützke. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Grevenbroich Die Politik hat für den Verkauf der alten Südschule und der alten Schule Noithausen grünes Licht gegeben, der Verkaufserlös dient der Haushaltssanierung. Das Unternehmen „iBau 4u“ will in den Gebäuden Wohnungen schaffen.

Von Carsten Sommerfeld

Jahrelang standen die beiden Gebäude auf der Liste der Immobilien, die die Stadt im Rahmen ihres Haushaltssicherungskonzepts veräußern will. Nun steht der Verkauf der Alten Südschule Wevelinghoven und der Alten Schule Noithausen bevor, hinter verschlossenen Türen stimmte der Stadtrat zu. Das Unternehmen „iBau 4u“ will die beiden mehr als 100 Jahre alten, unter Denkmalschutz stehenden Gebäude in Eigentumswohnungen umbauen. Über den Kaufpreis schweigen die Vertragspartner – nach Information unserer Redaktion soll er im höheren sechsstelligen Bereich liegen.

Bereits vor vier Jahren hatte die Stadt die beiden Gebäude, die schon seit vielen Jahren nicht mehr als Schulen genutzt werden, zum Verkauf angeboten. Bereits 2015 musste der Rot-Kreuz-Ortsverein Grevenbroich aus der Alten Schule in Noithausen ausziehen. In der Südschule war mehrere Jahre die ZWAR-Gruppe (Zwischen Arbeit und Ruhestand) zu Gast, auch sie zog um.

Info Verkauf von Gebäuden zur Haushaltssanierung Haushaltskonsolidierung Mit dem Verkauf nicht benötigter Immobilien will die Stadt den Haushalt mit sanieren, 2016/17 erzielte sie dadurch zwei Millionen Euro. Neue Nutzung In der Diskussion waren wiederholt auch Verkauf oder Abgabe von Gebäuden etwa auf der Stadtparkinsel, realisiert wurde das nicht. Zurzeit werden neue Nutzungen geprüft – zum Beispiel eine Großtagespflege im Auerbachhaus oder ein Restaurant im Haus Hartmann.

Der Verkauf der Immobilien ließ aber Jahre auf sich warten. Mehrere Unternehmen winkten angesichts des finanziellen Aufwandes wegen des Denkmalschutzes ab. Bei Beate Borgmeier und Shefit Neziri, beide Geschäftsführer der Firma „iBau 4u“, blieb das Interesse dagegen groß. Das Ingenieur- und Planungsbüro ist vor wenigen Jahren ins Gewerbegebiet an der Merkatorstraße gezogen. „Die alten Gebäude haben eine besondere Ausstrahlung, ich habe sofort eine Beziehung dazu aufgebaut“, berichtet Beate Borgmeier, die betont: „Wir haben Erfahrung mit der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden, etwa beim Laubenganghaus in Hürth“, sagt die Architektin und Bauökologin.

In der alten Südschule am Hülserweg, einem Backsteingebäude aus dem Jahr 1902 mit großzügiger Basalttreppe, sollen rund fünf Eigentumswohnungen entstehen. Die großen Fenster der früheren Klassenräume und andere Elemente bleiben erhalten. Borgmeier betont, dass das Projekt, wie auch in Noithausen, mit dem Denkmalschutz abgestimmt werde. „Auf dem heutigen Schulhof möchten wir eine kleine Parkanlage schaffen, eine Ruheoase für die Bewohner“, kündigt Beate Borgmeier an. Viele der heutigen Bäume auf dem Schulhof seien krank, müssten entfernt werden – für die gefällten Bäume solle es aber Ersatz geben.

Auf dem insgesamt rund 2200 Quadratmeter großen Areal könnte aber noch mehr entstehen. Im Exposé der Stadt für das Grundstück hieß es, dass die Freiflächen „eine maßvolle Bebauungsverdichtung erhalten könne“. Nach Information unserer Redaktion ist der Bau von zwei Gebäuden ebenfalls mit Wohnungen angedacht. Von der Stadt ist dazu keine Auskunft zu erhalten, „Wir geben über Grundstücksgeschäfte mit Privaten keine Auskunft“, heißt es im Rathaus. Deutlich kleiner ist das Grundstück in Noithausen mit rund 700 Quadratmetern. Auch in diesem Altbau aus dem Jahr 1875 will „iBau 4u“ Wohnraum schaffen. Geplant sind zwei Eigentumswohnungen mit jeweils rund 50 Quadratmetern im Erdgeschoss und zwei etwa 100 Quadratmeter großen Wohnungen in den Etagen darüber.