Willy Hengstermann-Werkschau in Grevenbroich : Ein Lebenswerk in 50 Ausstellungsstücken

Ein Lebenswerk in 50 Ausstellungsstücken

Willy Hengstermann-Werkschau in Grevenbroich

Grevenbroich Der Künstler Willy Hengstermann ist 2015 gestorben. Sein Sohn zeigt in einer Werkschau ab 16. Juni seine schönsten Bilder. Dafür muss er seine 50 Lieblinge aus über 2000 auswählen.

Einen Nachlass zu verwalten ist kompliziert. Überall finden sich Erbstücke, deren Zweck sich nicht gleich erschließt. Die aber zu schade sind, um sie wegzuwerfen. Noch größer ist die Herausforderung, wenn der Vater Künstler war und der Nachwelt über 2000 Werke hinterlassen hat. So wie bei Berthold Hengstermann.

Auswahl Berthold Hengstermann will sowohl seine Lieblingsbilder ausstellen, als auch die Entwicklung seines Vaters aufzeigen.

Werkschau Vom 16. Juni bis 25. August zeigt das Museum Villa Erckens die „Werkschau Willy Hengstermann“. Die Eröffnung findet am 16. Juni um 12 Uhr statt.

Von der Idee bis zur Ausführung war es noch ein langer Weg. Seit dem Tod seiner Mutter im November 2018 lagern die Bilder seines Vaters bei Hengstermann zuhause. Nur 50 von über 2000 schaffen es am Ende in die Werkschau. „Es ist unglaublich schwer die richtigen Bilder auszuwählen“, sagt Hengstermann. Mittlerweile hat er eine Vorauswahl von 70 getroffen.

Kinderbetreuung in Grevenbroich

Kinderbetreuung in Grevenbroich : Kita „Sonnenland“ schließt früher

Bildung in Grevenbroich

Bildung in Grevenbroich : Die Stadt verkauft zwei alte Schulen

Gesundheit in Grevenbroich

Gesundheit in Grevenbroich : Krützen kritisiert Landrat zur Krankenhaus-Fusion

Willy Hengstermann war ein vielseitiger Künstler. Als junger Mann studierte er von 1954 bis 1957 an der Werkkunstschule Düsseldorf. Er malte Köpfe, Landschaften, Akte. Er malte alles. Und das pausenlos. Seine große Leidenschaft galt der religiösen Kunst. „Für ein Mosaik hat er mal wochenlang den Tisch bei uns zuhause blockiert“, erinnert sich der Sohn. „Wir fanden das toll.“ Sie halfen mit und naschten heimlich die klebrige Mischung, mit der der Vater die Mosaike festklebte.

Kirchenkünstler war sein Traumberuf. Im echten Leben hatte Willy Hengstermann eine Messebaufirma. „Damals wurden die Messewände noch von Hand bemalt“, erklärt Berthold Hengstermann den künstlerischen Aspekt des Berufs. Die Malerei war stets nur Hobby des Vaters. Und dieses Hobby wandelte sich im Laufe der Jahrzehnte. Malte Hengstermann in jungen Jahren noch sehr figürlich, wurde sein Spätwerk immer abstrakter.

Deutlich wird das an zwei Jesus-Porträts, die an der Wohnzimmerwand seines Sohnes hängen. Das rechte ist eins seiner letzten Werke. Die kräftigen Farben verlaufen an den Rändern. „Ich male jetzt nur noch gegenstandslos“, sagte Willy Hengstermann kurz vor seinem Tod. „Ich bin jetzt frei.“