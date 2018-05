Grevenbroich: "Kempes Feinest" erste Tournee

Erstmals auf Tour gehen "Kempes Feinest". Ein Wiedersehen mit Nici Kempermann und der Band gibt es Ende Juni in Grevenbroich. Foto: Kempes feinest

Grevenbroich Im Karneval erprobt, gehen Nici Kempermann und Band erstmals auf Tour.

Zur Vorbereitung auf die Tournee haben sich "Kempes Feinest" eine Woche auf ihrer Lieblingsinsel Mallorca in einer Finca einquartiert. Vier neue Lieder sind entstanden, die anschließend in akribischer Kleinarbeit drei Wochen lang im Proberaum ausgefeilt wurden. Ergebnis: "Wir wissen jetzt, dass wir uns auch richtig auf den Keks gehen können", grinst Kempermann. Vor allem sei man bestens für die Bühnenarbeit gerüstet. Schließlich gilt es, die neuen Kompositionen vor Publikum auf ihre Stimmungstauglichkeit zu erproben. Zur Erinnerung: Aus dem davor genossenen Kreativurlaub resultiert der Song "Melodie", der in dieser Session im Kölner Karneval eine tragende Rolle spielte - das Festkommitee des Kölner Karnevals hatte diese Melodie zum Lied auserkoren, zu dem alle Tanzgruppen ihre Choreographien gestalten. "Unglaublich!", freute sich die 30-Jährige.