Grevenbroich: Jeder vierte "Bufdi" in Grevenbroich bricht seinen Dienst ab

Grevenbroich Seit der Einführung des Bundesfreiwilligendienstes quittierte bundesweit jeder dritte Bufdi den Dienst vorzeitig. Das belegen aktuelle Zahlen der Bundesregierung. In Grevenbroich sieht es etwas besser aus. Eine Umfrage unserer Redaktion bei Stadt, Klinik St. Elisabeth, Caritas und Deutschem Roten Kreuz (DRK) ergab, dass nur jeder Vierte seinen Bundesfreiwilligendienst nicht beendet.

Dieser war zum 1. Juli 2011 als Ersatz für den mit der Wehrpflicht weggefallenen Zivildienst eingeführt worden. "Wenn jemand früher aufhören will, hat das meist persönliche Gründe", erklärt Ralf Müller aus dem Büro des Bürgermeisters. Er betont, dass man den Bufdis keine Steine in den Weg lege. "Was will man mit jemandem, der keine Motivation mehr für die Arbeit hat?"

"Bei uns schmeißen auch die Wenigsten die Flinte ins Korn, weil sie keine Lust mehr haben", weiß Susanne Niemöhlmann, Pressesprecherin der Klinik St. Elisabeth, wo jährlich zwei bis drei Bufdis vor allem im Pflegebereich helfend und unterstützend zum Einsatz kommen. "Viele von ihnen wollen die Wartezeit auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz sinnvoll überbrücken." Komme dieses Okay, hätte bislang "keiner von heute auf morgen aufgehört. Die meisten kündigen ihr Ausscheiden an", sagt die Pressesprecherin.

In der Regel steige die Nachfrage nach Abschluss der Abiturprüfungen sowie nach Schulende im Sommer an, "so dass wir davon ausgehen, dass zum 1. September nochmals Stellen besetzt werden können". Die Freiwilligen werden bei der Caritas in den bereichen Betreuung, Pflege, sozialer Dienst, Verwaltung, Haustechnik, Gartenpflege, Fahrdienst sowie Küche eingesetzt. Bei den Abbrechern sind es auch hier die selben Beweggründe, wie anderswo: Der Beginn einer Ausbildung oder die Aufnahme eines Studiums. "Von Seiten des Verbandes gibt es in Einzelfällen Kündigungen während der Probezeit aufgrund von beispielsweise Unzuverlässigkeit der Freiwilligendienstler", führt Hans Werner Reisdorf aus.