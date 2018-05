Grevenbroich: Autobahn 46 kann erst ab 2030 sechsspurig werden

Grevenbroich Die SPD will sich dennoch beim Bund für einen früheren Termin zum Ausbau der Autobahn einsetzen.

Bei der Bedarfsplanung des Bundes gibt es vier Stufen. Oben stehen die Maßnahmen des "vordringlichen Bedarfs", zuallererst solche mit einer Engpassbeseitigung. Diese Projekte werden als erstes umgesetzt. Dahinter folgt der "weitere Bedarf 1", bei dem zwar noch nicht gebaut, aber immerhin schon geplant werden darf. "Das Bauprojekt an der A 46 steht aber sogar noch dahinter. Bei dieser Maßnahme dürfen wir noch nicht einmal in die Planung einsteigen", erklärt Mpasios. Festgelegt wurde das auf Bundesebene - Straßen NRW führt diese per Gesetz festgehaltene Willensbekundung der Politiker nur aus. "Der nächste Bundesverkehrswegeplan wird erst nach 2030 verabschiedet. Man könnte also eigentlich erst in zehn Jahren wieder Bemühungen starten, die A 46 in eine andere Priorität zu bekommen", sagt Mpasios.