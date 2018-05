Grevenbroich: Niedererft-Pfarren feiern gemeinsam Fronleichnam

Grevenbroich Die fünf Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft Niedererft veranstalten am Donnerstag, 31. Mai, eine gemeinsame Fronleichnamsprozession. Diesmal lädt die Pfarre St. Clemens ein.

In der Kapellener Parrkirche an der Kurzen Straße wird ab 9 Uhr ein Gottesdienst gefeiert. Anschließend zieht die Prozession über Deusse Fahrt, Garten-, Stadion- und Kapellener Straße zum ersten Altar an der Tüschenbroicher Kapelle. Weiter geht es über Fischer-, Neusser-, Gilverather und Copernicussstraße zum zweiten Altar, der an der Gilverather Friedenskapelle errichtet wird. Über Ermland- und Neusser Straße führt die Prozession zum dritten Altar am Wegekreuz am Landgasthaus Hages. Die weitere Route führt über die Friedrichstraße zur Pfarrkirche St. Clemens, dort wird der Schlusssegen erteilt.