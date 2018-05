Grevenbroich: L 361n-Gegner: Erftaue nicht zerschneiden

Grevenbroich Befürworter der Westtangente kritisieren die Kapellener Bürgerinitiative "Pro Ortsumfahrung".

Nach Meinung der L 361n-Gegner nehme diese Trasse den Ziel- und Quellverkehr aus Noithausen, Hemmerden, Wevelinghoven und Kapellen in Richtung Grevenbroich und Autobahn 46 auf. "Richtig ist es, dass es ergänzender Maßnahmen bedarf, die aber bisher aus nicht nachvollziehbaren Gründen nicht ausreichend umgesetzt wurden", meint Schimanski. Die Gruppe frage sich etwa, warum ein Lkw-Durchfahrtsverbot für Wevelinghoven und Kapellen verweigert werde. Und warum in den beiden Orten nur nachts Tempo 30 gilt.

Die geplante Trasse der L 361n quere zwar nicht das Naturschutzgebiet "An der schwarzen Brücke", tangiere es aber in rund 50 Metern Abstand. Grundsätzlich verlaufe die gesamte Streckenführung durch ein Landschafts- und Wasserschutzgebiet. "Anders als von ,Pro O' behauptet, wird die Erftaue zerschnitten und die Erft gequert", so die Gruppe in einer Stellungnahme.