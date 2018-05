Grevenbroich: In Neukirchen regiert der Oberst

In Neukirchen regiert der Oberst

Grevenbroich Karl und Marlene Zars stehen ab heute im Mittelpunkt des Schützenfestes.

Karl Zars engagiert sich als Oberst und ist begeistertes Mitglied der Jägerkapelle Straberg, in der er Tenorhorn und Posaune spielt. Er fühlt sich eng mit Neukirchen verbunden, ist Mitglied des Karnevalsvereins und im Verein "Unser Neukirchen", in dem er mit zur Verschönerung des Ortes beiträgt. Der Schützenkönig hat 25 Jahre bei Bayer in Dormagen gearbeitet, ist aber jetzt bereits seit fünf Jahren Rentner.