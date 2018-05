Grevenbroich: Kleintransporter gerät in Flammen

Kein Feuerlöscher an Bord : Kleintransporter geht in Flammen auf

Foto: Dieter Staniek 6 Bilder Kleinlaster in Grevenbroich ausgebrannt

In Grevenbroich hat am Freitagmittag ein Kleintransporter Feuer gefangen. Der Fahrer hatte keinen Feuerlöscher an Bord und musste die Rettungskräfte rufen.

Gegen 13 Uhr verließ der Kleintransporter laut Polizei die A46 und wartete an einer Ampel an der Rheydterstraße in Grevenbroich. Plötzlich bemerkte der Fahrer, dass Rauch aus seiner Motorhaube aufstieg.

Der Mann öffnete die Motorhaube, da schlugen ihm schon Flammen entgegen. Da er keinen Feuerlöscher im Auto hatte, lief er zur nächstgelegenen Tankstelle und rief die Feuerwehr. Diese traf wenig später ein und löschte das brennende Auto. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, der Fahrer ist mit einem Schrecken davongekommen.

(seeg)