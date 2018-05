Wesel: Flürener Schützen suchen neuen König

Wesel Einer der Höhepunkte des Festes wird am Sonntag die Inthronisierung des neuen Königs werden.

Lange beim Eröffnungsball am Abend feiern können die Mitglieder des Tambourkorps nicht, denn am Sonntag, 27. Mai, wird der Spielmannszug schon um 6 Uhr morgens durch die Straßen von Flüren ziehen. Wer von den Schützen am gleichen Tag noch in den Wettbewerb ums Königsamt antreten möchte, kann sich in der Zeit von 13 bis 14 Uhr in der Gaststätte Waldschenke, Flürener Weg 49, in die Schießliste eintragen.