Grevenbroich: CDU Wevelinghoven beklagt schlechtes Ortsbild zum Maimarkt

Grevenbroich Der Maimarkt, der vor gut einer Woche in Wevelinghoven veranstaltet wurde, war ein Erfolg. Mehrere Tausend Besucher kamen in den Ortskern, der sich einmal mehr in eine große Erlebnismeile verwandelt hatte. Kritische Stimmen gibt es im Nachhinein von der CDU.

André Heister zieht Vergleiche zum Innenstadt-Fest "City-Frühling" und beklagt, dass Wevelinghoven in Sachen Ortsbild deutlich den Kürzeren ziehe. "Sobald in Grevenbroich eine große Veranstaltung über die Bühne geht, wird alles in Ordnung gebracht, damit sich das Stadtzentrum von seiner besten Seite zeigen kann", betont der Ortsverbands-Chef. "Anders in Wevelinghoven - die Gartenstadt wird immer mehr wie ein Stiefkind behandelt." Das macht André Heister nicht nur an den Grünanlagen fest, sondern auch an den kleinen Gassen, die eine Reinigung bitter nötig hätten. "Und auch auf dem Friedhof an der Langwadener Straße müssen wir immer wieder den schlechten Pflegezustand beklagen", meint der Vorsitzende. Erst kürzlich sei ein Baum auf dem Marktplatz gepflanzt worden, dessen Pflege aber vernachlässigt worden sei. "Weil er nicht regelmäßig gegossen wurde, ist er eingegangen", schildert Heister. Er sei zudem gespannt, ob die Stadt - wie versprochen - den Wevelinghovener Stadtpark bis Juni auf Vordermann bringen wird.