Grevenbroich: Auto gerät vor der Ampel in Brand

Auf der Rheydter Straße in Elsen geriet gestern ein Kleintransporter in Brand. Als Ursache des Feuers wird ein technischer Defekt vermutet. Foto: D. Staniek

Grevenbroich Zwei Fahrzeugbrände beschäftigten gestern Feuerwehr und Polizei.

Mit zwei brennenden Autos hatten sich Feuerwehr und Polizei gestern im Stadtgebiet zu beschäftigen. In einem Fall gehen die Ermittler davon aus, dass Brandstifter am Werk waren.

Auf der Rheydter Straße kam es am frühen Nachmittag zu erheblichen Verkehrsstörungen, nachdem ein Kleintransporter in Flammen aufgegangen war. Ein Handwerker, der von Düsseldorf auf dem Weg nach Grevenbroich war, hatte gegen 13 Uhr an der Ampelkreuzung an der Essto-Tankstelle gehalten. Dort bemerkte der Mann, dass plötzlich Rauch aus seiner Motorhaube drang. Als er die Verriegelung öffnete, schlugen ihm schon Flammen entgegen. Da er keinen Feuerlöscher an Bord hatte, rannte er rüber zu Tankstelle, um sich dort einen auszuleihen. Sein Fahrzeug konnte er jedoch nicht retten.