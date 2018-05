Nach Feuer in Grevenbroich : Orkener vermisst Hilfe der Stadt

Alfred Welskop (r.) mit Sohn Christoph vor dem Haus an der Schillerstraße, in dem am 12. Mai ein verheerender Brand ausgebrochen war. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Alfred Welskop, der beim Zimmerbrand an der Schillerstraße in Grevenbroich seine Frau verlor, fordert in der Ratssitzung eine Anlaufstelle für Notfälle.

Die Betroffenheit im Rat war groß, als Alfred Welskop in der Einwohnerfragestunde am Mikrofon von den Folgen des Zimmerbrandes an der Schillerstraße berichtete. Der 77-Jährige, der bei dem Feuer seine kranke Frau verloren hat, kämpfte mit den Tränen. "Ich wusste nach dem Brand nicht, wo ich unterkommen sollte. Ich habe kein Hilfsangebot der Stadt erhalten. Und ich hätte auch ein Beileidsschreiben des Bürgermeisters erwartet", sagte Alfred Welskop, "Ich fühlte mich vergessen." Er denkt nun an andere, die in eine ähnlich schlimme Situation geraten könnten. Seine Forderung: "Eine Anlaufstelle für Notfälle, eine Kontaktperson", die Hilfen vermittele und bei Bedarf fürs Nötigste sorge - für Unterbringung und Kleidung etwa.

Info Brand in Wohnhaus an der Schillerstraße Der Einsatz Rund 30 Feuerwehrleute waren in der Nacht zum 12. April an der Schillerstraße in Orken im Einsatz. nach Ausbruch des Feuers hatte ein Knall viele Anwohner aus den Betten gerissen. In der Küche befanden sich mehrere Sauerstoffflaschen zum medizinischen Gebrauch. Die Brandursache konnte die Polizei nicht abschließend klären. Hinweise für vorsätzliche Brandstiftung gebe es nicht.

Alfred Welskop hat fast alles verloren. Mehrere Stunden kämpften 30 Feuerwehrleute gegen die Flammen im Einfamilienhaus. Der 77-Jährige befand sich beim Ausbruch des Feuers im Obergeschoss, rannte hinunter. "Ich sah meine Frau in den Flammen, ich wollte sie retten, aber es ging nicht mehr." Welskop kroch wegen des dichten Rauchs in Richtung Haustür, gelangte hinaus.

Mit Rauchgasvergiftung kam er - "in Schlafanzug und Pantoffeln" - für eine Woche ins Krankenhaus, Drei Tage lag er auf Intensivstation. Dankbar ist der frühere Kreis-Mitarbeiter über die seelsorgerische Betreuung der beiden Pfarrer Breu und Schmitz. Doch während seines Klinikaufenthalts und danach gab es für Welskop und seinen Sohn Christoph (52) etliches zu klären.



Die Versicherung wurde eingeschaltet, Dokumente mussten besorgt, eine Bleibe organisiert werden. "Das Haus ist unbewohnbar. Ich bekam jede Menge Telefonnummern, bat um Rückruf, doch wenn ich zur Untersuchung musste, war ich nicht erreichbar", schildert er. Schließlich fand er eine Unterkunft in einer Frühstückspension in Neukirchen.

In etwa vier, fünf Monaten könne er nach der Sanierung in sein Haus zurück. Personalausweis und Familienbuch hatten den Brand überdauert. Andere Dokumente sind ein Raub der Flammen geworden. Beim Finanzamt habe eine Mitarbeiterin gesagt, dass er seine Identifikationsnummer gut verwahren müsse. ",Ich bin ausgebrannt', habe ich geantwortet", schildert Alfred Welskop, Er vermisse die Hilfe der Stadt, einen Ansprechpartner, der weiterhilft - und Anteilnahme aus dem Rathaus. "Das hätte mir ein wenig geholfen".

Bürgermeister Klaus Krützen, der Welskop jetzt zum Gespräch eingeladen hat, räumte im Rat "selbstkritisch" ein, "dass ich in diesem Fall persönlich ein Beileidsschreiben hätte verfassen können". Er betonte, dass die Stadt Betroffene keineswegs allein lasse. "Beim Brand in Neurath, bei dem ein Mann starb, haben wir für die übrigen Bewohner sofort eine Unterkunft und anderes besorgt.

Nach dem Brand in Orken hatten wir kein Signal, dass Herr Welskop wieder aus dem Krankenhaus war", sagte Krützen. "Wir werden überlegen, ob wir mit Krankenhäusern, Hilfsorganisationen, Kirchen und anderen ein Netzwerk knüpfen, um unbürokratische Hilfe zu leisten. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, keine der Stadt allein", erklärte Krützen gestern.

