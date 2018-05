Grevenbroich : Experte rät: Waldränder und Parks insektenfreundlich umgestalten

Martin Sorg stellte seine Forschungsergebnisse in Grevenbroich vor. Foto: SK

Grevenbroich Zu einem Abend unter dem Motto "Solidarität mit Maja und Co" hatten die Kreistags- und die Ratsfraktion der Grünen jetzt den bekannten Insektenforscher Martin Sorg ins Auerbachhaus eingeladen. Bei der mit mehr als 50 Zuhörern gut besuchten Veranstaltung präsentierte der Krefelder Entomologe seine Forschungsergebnisse, die - beginnend in den 1980er Jahren - einen Rückgang der Insektenpopulation in der hiesigen Region um bis 80 Prozent belegen.

Das Insektensterben korreliert mit der zunehmenden Industrialisierung der Landwirtschaft, dem heute üblichen Anbau in Monokulturen und einem großflächigen Einsatz von Insektengiften mit einer hundertfach höheren Toxizität im Vergleich zu dem seit vielen Jahrzehnten verbotenen DDT, berichtete Sorg. Die heute üblichen kleinteiligen Naturschutzgebiete und Blühstreifen am Ackerrand seien für das Überleben der Fluginsekten hochgradig kontraproduktiv.

"Auch bei einem schlaggenauen Einsatz von Insektiziden auf landwirtschaftlich genutzten Flächen können die Insekten nicht überleben", berichtete Martin Sorg. "Sie schwärmen in einem Radius von bis zu einem Kilometer aus ihren Habitaten aus und werden dabei von den Giften getötet."

Das Insektensterben werde langfristig auch erhebliche Auswirkungen auf die Artenvielfalt von Wirbeltieren und Pflanzen haben, prognostizierte der Krefelder. So würden zum Beispiel zahlreiche Vogelarten und die Fledermäuse ihre Hauptnahrungsquelle verlieren, und Pflanzen, die auf Fremdbestäubung angewiesen sind, könnten sich nicht mehr vermehren.



"Notwendig ist ein schnelles Umdenken im Naturschutz", sagt Martin Sorg. Vorhandene Naturschutzgebiete müssten kurzfristig mit Puffern umgeben werden, in denen keine Insektizide verwendet werden dürfen. "Auch müssen sie miteinander vernetzt werden, damit die genetische Vielfalt der Insektenpopulation erhalten bleibt", meinte der Forscher. In der Landwirtschaft sei ein langfristiges Umdenken nicht nur bezüglich des Insektizideinsatzes notwendig, meinte Sorg. "Zum Beispiel sollte die einseitige Bevorzugung von Großbetrieben bei der Förderung infrage gestellt und Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Überleben von Kleinbetrieben geschaffen werden."

Auch in den Städten könne einiges für das Überleben getan werden. Die Maßnahmen sollten aber weit über das Anlegen von Blühwiesen hinausgehen, meinte Martin Sorg. Unter Nutzung von Beratungsangeboten von Insektenspezialisten sollten Konzepte entwickelt werden, die eine insektenfreundliche Umgestaltung von Waldrändern und Parks vorsehen.

(uwr)