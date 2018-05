Grevenbroich: Kreis und Land kooperieren bei L 361n

Grevenbroich Stadtrat verabschiedet eine Resolution für die Ortsumgehung. Planungsvereinbarung wird jetzt vorbereitet.

Am Tisch im Ständehaus saßen neben der Landtagsabgeordneten Heike Troles (CDU), von der die Initiative für das Treffen ausging, Landrat Hans-Jürgen Ptrauschke - der den Bau unterstützt - und andere Kreisvertreter auch Bürgermeister Klaus Krützen und Christoph Jansen, Leiter der Straßen NRW-Regionalniederlassung in Mönchengladbach. "Es ist an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und diesmal wirklich für den Bau der L 361n zu sorgen", sagte Troles. "Wir rechnen im Sommer mit der Unterzeichnung der Planungsvereinbarung." Im Herbst könnten die Arbeiten beginen. "Sich zeitlich überschneidend werden die ökologischen Gutachten der Umweltverträglichkeitsprüfung, die Aktualisierung der technischen Planung und die Verkehrsprognose in Auftrag gegeben", erläutert Troles das weitere Vorgehen. "Es kommt Bewegung in die Sache. Ich begrüße die Zusammenarbeit von Stadt, Kreis und Land", sagte Klaus Krützen.