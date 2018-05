Grevenbroich: Sportgebäude soll renoviert werden

Grevenbroich Rosemarie Cremer (SPD): Im Frimmersdorfer SG-Domizil liegt vieles im Argen.

Der E-Jugend-Trainer hatte nach einem Spiel auf mehrere Missstände hingewiesen. Umkleidekabinen und Duschen seien in einem "katastrophalen, ja skandalösen Zustand", beklagte Jansen, der unter anderem von Schimmel an den Wänden berichtete. Zudem laufe die Heizung - trotz Außentemperaturen von 20 Grad - ständig auf Hochtouren. Sein Urteil: "Die Grevenbroicher Stadtväter sollen sich dafür schämen."

Nach dem NGZ-Bericht habe sie sich gleich mit dem Sportamt in Verbindung gesetzt und gemeinsam mit einem Vertreter des Vorstandes der SG Frimmersdorf-Neurath das Gebäude in Augenschein genommen, berichtet Rosemarie Cremer. "Ich musste feststellen, dass dort vieles im Argen liegt", sagt sie. "Vor dem Hintergrund, dass das Sportplatzgebäude mehr als 50 Jahre alt ist und viele Abnutzungserscheinungen aufzuweisen hat, muss dringend in eine vorübergehende Renovierung investiert werden."

Eine grundlegende Erneuerung des Hauses sei ihrer Meinung nach aber nicht sinnvoll. Schließlich gebe es Überlegungen, an anderer Stelle - nämlich in Neurath - neben einem Kunstrasenplatz auch ein neues Sportplatzgebäude zu errichten. Der Sport- und Bäderausschuss wird sich in einer Sondersitzung am 19. Juni mit der Gesamtsituation für Frimmersdorf und Neurath befassen und eine Empfehlung für den Rat erarbeiten. "Für die Reinigung der Sportplatzgebäude sind allerdings die Vereine eigenverantwortlich", stellt Rosemarie Cremer klar. "Schon seit Jahren werden ihnen dafür städtische Zuschüsse nach einem gut ausgearbeiteten und bewährten Schlüssel ausgezahlt." Die Vereine würden auch weiterhin in die Reinigungspflicht genommen - "allerdings muss dies von Seiten der Stadt auch besser kontrolliert werden", meint Cremer. Um sich ein Bild von der Gesamtsituation zu machen, werde die SPD-Fraktion kurzfristig eine Besichtigung aller Sportplätze und Sportplatzgebäude in der Stadt beantragen.