Meerbusch: Jeder König braucht eine Königin

Meerbusch Silke Kepurra strahlte zum Abschluss des Büdericher Schützenfestes beim Krönungsball.

Mit der richtigen Frau steht und fällt bei den Schützen alles - das gestand am Mittwochabend der Büdericher Schützenkönig Thomas III. Kepurra. "Ohne dich wären weder der Minister noch der Ehrenkönig, geschweige denn die Regentschaft im Jubiläumsjahr des Fanfarenzuges möglich gewesen", dankte Kepurra seiner Silke im Rückblick auf die gemeinsamen Jahre seit 2012. Und Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage ergänzte in der Krönungsrede, dass sich die rot-weiße Gardedame der Gerresheimer Bürgerwehr sogar an die "Trötentöne vom Fanfarencorps" gewöhnt habe. Die Jubiläumstruppe war nämlich am Dienstag nicht nur zum Teil in den ursprünglichen Uniformen im Cognacton der 70er Jahre aufmarschiert, sondern hatte auch ihre Instrumente gegen Wasserschläuche mit Einfülltrichtern getauscht und dem Königspaar ein Ständchen gebracht. Zur Krönung von Königin Silke, die im weißen Kleid mit rotem Handstrauch erschienen war, stießen die Spielleute wieder in ihre gewohnten Fanfaren. Ehrencorpsleiter Jörg Reisdorf erklärte stolz, dass der Zapfenstreich zu Ehren des Jubiläumskönigs erstmals mit sechs Fanfaren geblasen wurde - üblich sind seit Jahrzehnten fünf.