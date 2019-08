Thema der Woche : Wer erhebt künftig seine Stimme für die Umwelt in Grevenbroich?

Wer erhebt künftig seine Stimme für die Umwelt in Grevenbroich?

Grevenbroich Norbert Wolf geht Ende 2019 in den Ruhestand. Die Stelle des Umweltbeauftragten soll nicht mehr besetzt werden. Fraglich, ob die Stadt damit tatsächlich sparen wird.

Wenn der städtische Umweltbeauftragte Norbert Wolf im Dezember seinen Schreibtisch im Schneckenhaus aufräumt, geht eine Ära in Grevenbroich zu Ende. Der Naturschützer aus Leidenschaft tritt zwei Jahre früher in den Ruhestand als ursprünglich geplant. Das ist ausgesprochen bedauerlich – weil: Erstens verlässt ein engagierter und bürgernaher Mitarbeiter das Rathaus-Team. Und zweitens soll die wichtige Stelle nicht mehr besetzt werden. So schreibt es der Sanierungsplan vor. Fraglich, ob damit tatsächlich ein nennenswerter Einspareffekt erzielt werden kann.