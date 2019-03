Naturschutz in Grevenbroich: Schneckenhaus soll in Hand der Stadt bleiben

Grevenbroich Das Umweltzentrum soll nicht, wie bislang geplant, an einen anderen Träger abgegeben werden. Konzept zur Weiterführung ist in Arbeit.

Das Schneckenhaus im Bend ist einer der größten Symphathieträger unter den städtischen Einrichtungen. Jedes Jahr kommen Tausende auf das Areal im Bend, Schulklassen, Kindergärten und andere informieren sich dort über Umweltschutz sowie über Tiere und Pflanzen. Doch die Zukunft des Umweltzentrums war ungewiss. Das Sanierungskonzept der Stadt zur Haushaltskonsolidierung sah die Übergabe an einen anderen Träger vor. Wenn es nach der Stadtverwaltung geht, ist das jetzt vom Tisch. Im Umweltausschuss informierte Beigeordneter Florian Herpel die Politiker darüber, dass die Verwaltung in der nächsten Sitzung im Juni einen Vorschlag unterbreiten werde, wie das städtische Umweltzentrum dauerhaft erhalten bleiben kann.

Vor einem Jahr war die Marschrichtung noch eine andere. „Wir denken darüber nach, das Umweltzentrum in die Hände eines Trägers zu legen“, hatte der Verwaltungschef erklärt. Es habe bereits Gespräche mit Interessenten gegeben, konkret mit der Kreisjägerschaft Neuss. „Wir haben über eine Abgabe an einen anderen Träger aus Kostengründen nachgedacht. Aber wir sind zum Ergebnis gekommen, dass der Verbleib bei den Stadtbetrieben und die damit verbundene personelle Kontinuität die bessere Lösung ist“, sagte Stadtsprecher Stephan Renner am Donnerstag.

Noch zu klären ist die finanzielle Frage: In dem zum Haushaltsplan gehörendem Sanierungskonzept war die Stadt von Einsparungen in Höhe von 21.800 Euro für 2022 und rund 25.000 Euro ab 2023 ausgegangen. Wie groß das Einsparpotenzial nun bei der neuen Lösung sein wird, will die Verwaltung in ihrem Konzept im Juni darlegen.