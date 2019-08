Händler und Gastronomen sollen ihre WCs öffentlich machen : „Freundliche Örtchen“ in der Grevenbroicher City

„Freundliche Örtchen“ in der Grevenbroicher City

Wolfgang Norf vor dem WC unter dem Rathaus. Eine öffentliche Toilette in der Innenstadt ist zu wenig, meint der Seniorenbeauftragte. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Eine Idee aus der nahe gelegenen Stadt Pulheim möchte der städtische Seniorenbeauftragte Wolfgang Norf nach Grevenbroich holen: die „Freundlichen Örtchen“. Bis zum nächsten Weihnachtsmarkt will er in der Innenstadt möglichst viele Mitstreiter für die Aktion gefunden haben.

In Pulheim haben zahlreiche Gastronomen und Einzelhandelsbetriebe ihre Toiletten während ihrer Öffnungszeiten nicht nur für ihre Kundschaft, sondern allgemein für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Auf dieses sogenannte „Freundliche Örtchen“ wird mit Aufklebern an Eingangstüren oder Schaufenstern aufmerksam gemacht – mit dem Hinweis darauf, dass mit dem Gang zur Toilette weder ein Verzehr- noch ein Kaufzwang verbunden ist.

„Ich finde, dass ist eine schöne Idee, die wir auch in Grevenbroich umsetzen sollten“, sagt Norf. „Denn hier gibt es – abgesehen vom WC unter dem Alten Rathaus sowie den Kundentoiletten im Montanushof und in der Coens-Galerie – kaum öffentliche Klos.“ Zwar würden mehrere Lokale und Läden auf Nachfrage eine kostenfreie Nutzung erlauben – doch: „Mit der Kennzeichnung als ,Freundliches Örtchen’ müssten Senioren nicht mehr suchen, sondern wüssten sofort, an wen sie sich wenden können.“