Psychologische Tipps in Grevenbroich : Silke Lerch und der Kraft-Schlaf

Die Grevenbroicherin Silke Lerch lehrt Powernapping, also kraftspendenden Kurzschlaf, per Selbsthypnose. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Foto: Tinter, Anja (ati)/Anja Tinter

Grevenbroich Powernapping ist quasi Siesta für Fortgeschrittene. Die Methode des kraftvollen Kurzschlafens erfrischt und hält gesund. Wie er funktioniert, vermittelt Silke Lerch, die Grevenbroicher Heilpraktikerin für Psychotherapie.

Vor allem aber geht es darum, Zeit-Korridore für sich selbst zu nutzen, frisch für den kompletten Tag zu sein und einen Uhrzeiger nicht immer bloß als Peitsche zu empfinden. „Jeder Arbeitnehmer hat eine Mittagspause“, meint Silke Lerch. Anstelle nur gut und üppig zu essen, kann hier ein Zeitfenster zum Schnellschlaf genutzt werden. Dazu nötig sind etwa 20 Minuten, ein bequemer Stuhl oder etwas Bequemes auf dem Fußboden. „Dann sollte das Telefon abgeschaltet sein“, ein „Bitte nicht stören“-Schild ist ebenfalls nützlich – um sich für den Moment sprichwörtlich in Morpheus’ Arme zu begeben. „Der Körper lernt ganz schnell, in Entspannung zu kommen“, fiktive oder tatsächliche Ruheorte, als „Orte an denen man sich sicher und geborgen fühlt“, per Autosuggestion vor dem inneren Auge zu sehen, hilft. Wie das geht, vermittelt Silke Lerch. „Wichtig ist auch, nicht zu lange zu schlummern“, sonst ist der Effekt dahin. Welche Konditionierungsmöglichkeiten es gibt und wie das Büro bald zur Kraftquelle wird, vermittelt die Heilpraktikerin für Psychotherapie jetzt auf Einladung Claudia Bodewigs im VHS-Seminar.