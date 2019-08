Polizei fahndet nach zwei korpulenten Frauen : Trickdiebinnen erleichtern Senior um sein Erspartes

Elsen Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Frauen. Sie sollen in der vergangenen Woche einen älteren Mann aus Elsen um sein Geld geprellt haben.

Mit dem sogenannten „Zettel-Trick“ hatten sich die Täterinnen am Vormittag des vergangenen Freitag Zutritt zu der Wohnung des Seniors verschafft, der an der Straße „Berger Busch“ lebt. Die verdächtigen Frauen gaben vor, eine Nachricht für einen Nachbarn hinterlassen zu wollen, dafür benötigten sich angeblich einen Stift und Papier.

Unter diesem Vorwand gelangten die beiden Unbekannten in die Wohnräume und verwickelten den hilfsbereiten Elsener laut Polizei in ein Gespräch. Während eine der beiden Frauen in der Küche auf den Mann einredete, machte sich ihre Komplizin in den anderen Räumen auf die Suche nach Wertsachen. Als beide Frauen wieder gegangen waren, bemerkte der Senior den Diebstahl seines Ersparten.