Biwak in Münchrath : Treckertreff beim Biwak der Kirmesgesellschaft

Biwak in Münchrath

Beim Treckertreff in Münchrath fachsimpelte auch die Besucher Peter Zitzewitz (v.l.) und Jürgen Grell. Foto: Tinter, Anja (ati)

Münchrath Marco Volders, Präsident der Dorfgemeinschaft/Kirmesgesellschaft Münchrath, hatte am Wochenende alle Hände voll zu tun. Beim 33. Biwak im Herzen des 400-Seelen-Dorfes war er verantwortlich für den großen Grill, auf dem in stundenlanger Arbeit ein Schwein über der Glut gedreht wurde.

Als Grillexperte hat Volders den richtigen Blick für den Garpunkt am frühen Abend. Zu diesem Zeitpunkt war das Dorffest schon im vollen Gange. Immer am zweiten Wochenende im August feiert die Gemeinschaft ihren Biwak mit dem Treckertreff. „Hier machen alle mit“, sagt Hans Esser, Sprecher der DG. Mit dem Erlös werde unter anderem die Kirmes finanziell unterstützt.

Esser lobt das ehrenamtliche Engagement seiner Mitbürger, die nicht nur an den Ständen und beim Zeltaufbau tatkräftig anpacken, sondern auch mit Kuchenspenden, als Mitarbeiter an den Getränkeständen oder beim Braten der handgemachten Reibekuchen - einer Münchrather Spezialität - ihren Teil zum Gelingen des Biwaks beitragen. Und auch für die Kinder war gesorgt. Rutsche und Hüpfburg gibt es auch bei anderen Dorffesten, in Münchrath kam ein spezieller Drachen hinzu. Von einem Traktor gezogen, rumpelte das Drachengefährt bei seiner Rundfahrt durch den Ort.